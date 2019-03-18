全國學生音樂比賽下雨 沒雨備場地又不延期惹議

2019-03-18 15:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉的南榮國中今年參加全國學生音樂比賽成績突出，其中「行進管樂」更獲全場唯一「特優」，不過當時台南市的場地卻下起滂沱大雨，學童雨中演出，突顯沒有雨備場地及是否喊卡的疑慮，更引起家長心疼，南榮國中現正在清點受損樂器的數量及修復金額，並將向屏東縣政府陳情。

南榮國中是國內行進管樂領頭羊，屢在全國學生音樂比賽獲獎，今年全國賽上週落幕，南榮國中共計口琴合奏獲特優第一、行進管樂特優第一、口琴四重奏特優第一及絲竹樂特優第三，女聲合唱優等第四、國樂合奏優等，其中行進管樂更在下大雨場地泥濘下，勇奪全場唯一特優。

罕見情形除引發家長批評聲浪，該校執行長陳純適更直接在臉書批評「不該讓領隊承擔與決定」，她指出，當天雖經早上的領隊會議確定要比賽，但下午雨勢加大，主辦單位應思考、執行雨天備案，她以自己學校的紀錄影片為例，指收錄聲音全是雨聲，學生「泡在大雨裡12分鐘」。

校長張顥騰說，有他校學生在場上摔倒，而南榮上場演出時雨勢最大，原本已不平整的場地更顯泥濘，而木管樂器如長笛、豎笛、薩克斯風木製部分都受潮受損，更別說造價數10萬元的木琴、定音鼓等，這類樂器受損，就算修復也不見得能回復原有狀況，已請樂器公司評估，後續將向縣府陳情，不排除向主辦單位求償。

縣府教育處指出，縣府當然會力挺縣內子弟向主辦單位反應不合理事項，將進一步了解比賽情形及研討後續協助處理的方式。

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