陳建仁頒總統褒揚令 畢耀遠神父殯葬彌撒千人送行

2019-03-18 15:01

〔記者廖淑玲／雲林報導〕奉獻台灣一甲子的畢耀遠神父今天公祭，來自全國教友及社區民眾上千人以聖歌讚頌神父平凡的偉大，有笑有淚送神父最後一程，副總統陳建仁頒發總統褒揚令，褒揚神父畢生為台灣偏鄉醫療打拚。

虎尾若瑟醫院今天在虎尾天主堂為創院神父畢耀遠舉辦殯葬彌撒聖會，由雲嘉教區主教鍾安住主持，前台北總教區總主教狄剛及主教團、同是教友的副總統陳建仁夫婦都到場、雲林縣長張麗善率縣府團隊徒步陪畢神父從若瑟醫院移靈到虎尾天主堂，並頒發褒揚狀，褒揚並感謝畢神父一生愛台灣，奉獻雲林偏鄉醫療。

去年過完96歲壽誕獲頒雲林縣榮譽縣民證的虎尾若瑟醫院創院神父畢耀遠，今年3月8日凌晨4點在虎尾若瑟醫院睡夢中安詳辭世，遠從千里之外荷蘭而來的他奉獻台灣67個年頭，最常掛在嘴邊的就是「我是台灣郎」，數十年如一日，犧牲奉獻的精神令人敬佩。

虎尾若瑟醫院為送別可敬、可愛的「畢爺爺」，今天的追思殯葬告別禮安排網路LIVE同步直播，上午9點45分副總統陳建仁頒發總統褒揚令、雲林縣長張麗善頒褒揚狀，上千人依依不捨和畢爺爺道別，院方也特別安排該院3位醫療奉獻獎得主代表畢神父奉獻。

陳建仁推崇畢神父在台灣以智慧、慈悲和謙卑幫助弱小，讓台灣成為一個有愛心、有希望的美麗國家，尤其創辦若瑟醫院的過程篳路藍屢，幫助雲林貧困病患、身心障礙者不計其數，一生是愛的傳奇，實現凡事包容、凡事相信、凡事盼望、凡事忍耐的愛的真諦，感謝天主派畢神父來台，獲醫療奉獻獎實至名歸。

若瑟醫院院長李聰明感性地訴說畢神父生前種種，並希望能籌建畢耀遠長照大樓，期盼地方各界繼續支持若瑟，也勉勵所有若瑟人秉持畢神父遺訓做雲林人最好的厝邊。

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