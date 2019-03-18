唇顎裂陽光小巨人 繁星錄取北大法律、逢甲中文

2019-03-18 13:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕108年大學繁星推薦放榜，唇顎裂動過7次手術的國立中興高中學生張益嘉，如願錄取國立台北大學法律系；而南投縣立旭光高中學生洪瑋，因急性淋巴性白血病引發染色體異位病變，小四到國三只能在家教育，但他不放棄努力，也如願錄取逢甲大學中文系。

國立中興高中學生張益嘉學測考出4科55級分，全校第3高分的好成績，因唇顎裂動過7次小手術的他，天生的缺陷反激發出好勝心，知道必須努力才能有好表現，而他上高中就以法律系為目標，原因是媽媽是中國籍外配，父親又因務農摔傷而無去工作，深知弱勢家庭的需求，因此才想唸法律系，為弱勢族群提供法律協助。

張益嘉以國立台北大學法律系為繁星的第一志願，今天繁星放榜，如願發取該校系，他說，在上大學前會好好準備英文等功課，並當學校的小志工，回報師長們的教導。

旭光高中的洪瑋也跟張益嘉一樣，少年時期飽受病痛折磨，小四罹患患急性淋巴性白血病，並引發染色體易位病變，使他必須中斷學業進行長期治療，從小四到國三都只能接受每兩小時的在家教育，但他仍靠實力考上旭光高中。

洪瑋因藥物抑制了成長激素的分泌，高一入學時只有130公分，長期自學的他很珍惜上學讀書的機會，雖然仍在治療中，仍很認真唸書，高中三年維持校內前11%的成績，對國文很有興趣的他，學測國文也考了滿級分，繁星也如願錄取了逢甲大學中文系。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/