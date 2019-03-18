5年痛失3至親成孤兒 陽光型男走出創傷拚進政大心理系

2019-03-18 13:34

［記者黃明堂／台東報導］大學繁星放榜，台東高中學生張中任在5年內痛失父母、祖母3位至親，接連面對極大傷痛。在親友同學陪伴下走出創傷，決定成為心理師，輔導遭遇不幸的人，這股決心，拚上政大心理系。

張中任外表英挺帥氣，談吐沈穩有理，完全的陽光型男形象，他的家族裡有10多位親友當醫生，不知道的人，會以為他是天生的人生勝利組，但他從年幼卻經歷了殘酷的生離死別。

張中任說，父親生前是藥師，媽媽是護士，但國小三年級爸爸就因病無法工作，到了國中一年級就去世了，到了國三，疼愛他的奶奶也走了，沒想到，到了高一，媽媽診斷罹癌，他高中寒暑假幾乎都在台北陪媽媽住院，但她仍於去年過世。

張中任說，失去至親，確實造成很大打擊，幸好，家族關係相當不錯，給予經濟及生活上的全力協助，同學們也陪伴安慰，自己才能走出傷痛。

他說，從小經歷人生經歷很多事，對人的心理治療很有興趣，已立志要幫助人們排濟心理，在陪媽媽住院那段時間，原本因學業荒廢了不少，後來加倍努力，有幸能錄取政大心理系。

他說，以前及現在的人不太習慣心理諮商，但他未來大家會勇於面對心理問題，他希望當心理師，陪伴類似遭遇的人走出傷痛。

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