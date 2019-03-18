大學繁星今放榜 錄取率61.38％

2019-03-18 09:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕108學年大學繁星推薦入學招生今放榜（不含醫學系），大學甄選會表示，今年有66所大學1784個學系提供18210個招生名額（含外加），今天公布第1到7類的一般生錄取率，為61.38％，比去年略降0.49％

大學甄選會統計，今年繁星招生總學系組為1784個，比去年少23個，招生總數16371個，比去年少622個，因今天先公布第1到7類的學群錄取結果，其報名人數為23417人也比去年少599人，最後錄取率達61.38％比去年略降0.49％。而外加的原住民名額，今年則有1839個，有154人報名，錄取率達88.31％。

另，大學甄選會發現，今年尚有增額現象，共有7個校系因故增額，如台灣大學牙醫學系，原先只提供1個名額，但有14名考生報名，依其7個分發比序項目依序比序後，最後增額了7名，而該系繁星的8名錄取生皆為學測國英數自加總為60級分、在校學業成績（含學業總平均、生物、化學、物理、英文、數學）全校排名為前1％之考生。

另甄選會統計，尚未公布的第8類學群共11個醫學系繁星結果，今天先公布第1階段篩選，該學群今年提供177個招生名額，有570人報名，通過1階人數為315人，考生仍待第2階段面試後才能被錄取。

大學甄選會提醒，繁星錄取生已經取得大學科系入學資格，無論放棄與否，一律不得報名當學年度大學「個人申請」入學，也不能參加「科技校院日間部4年制申請入學」第一階段篩選。

但繁星錄取生仍可參加大學考試分發招生、二專甄選、四技二專聯合登記分發等，但必須在22日前聲明放棄繁星入學，逾期不受理。

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