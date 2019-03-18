大學繁星放榜 國立暨大附中錄取人數創新高

2019-03-18 13:28

〔記者佟振國／南投報導〕大學繁星今天放榜，南投縣國立暨大附中錄取65人，錄取率逾8成，成績創新高，錄取國立大學比例也達3成5％，其中張仕昌、林佳嬅、洪佳奇錄取國立政治大學，尤其張仕昌學測加校排成績本可錄取台大法律，但依興趣選擇政大財務管理學系，未來要當專業理財高手。

暨大附中今年有80人報名大學繁星計畫，錄取65人，錄取率81.25％，而大學繁星錄取人數4年來也屢創新高，從53人、59人、61人至65人，今年有23人錄取國立大學，佔35.38％，也較去年成長17％，表現亮眼。

校長張正彥分析，今年該校繁星錄取學生第一輪分發錄取有42人，約佔65％，在第二輪分發錄取率35％，可見第二輪分發仍有很大的上榜機會，鼓勵同學大膽選填、勇於追夢的策略奏效，今年錄取科系以商業管理第一，其次醫藥類及理工類，同學主要考量產業發展與未來就業。

今年一口氣有3人錄取國立政治大學，張仕昌學測4科55級分加校排成績前1％，原可錄取台大法律，但志向在商學院，選擇政大財務管理學系；林佳嬅對文史有高度興趣，錄取政大歷史系；洪佳奇錄取政大政治系，但他考慮放棄轉報考警專，未來當人民保母。

至於雙胞胎姊妹張芷瑄、張芷瑜長相一樣，興趣大不同，姊姊錄取國立台師大人類發展與家庭學系，妹妹專攻醫藥領域，也錄取中國醫藥大學醫學檢驗生物技術學系，也將是姊妹倆從小到大首次就讀不同學校。

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