大學繁星結果出爐 高雄左營高中100人錄取

2019-03-18 09:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學甄選會表示，今天是大學繁星推薦的第1到7類學群放榜，不少高中已有學生取得錄取資格，如高雄市左營高中有100人錄取，是全國之冠，新北市林口高中也有97人、苗栗縣苑裡高中也有95人錄取。

大學甄選會統計，108學年繁星錄取人數最多的前10所高中，有高雄市立左營高中100人、新北市立林口高中97人，國立苑裡高中95人、國立新化高中95人、桃園市立楊梅高中93人、高雄市立中山高中93人、國立苗栗高中92人、國立岡山高中92人、國立潮州高中91人、新北市立樹林高中90人、高雄市立小港高中90人。

而大學繁星仍有部分缺額，缺額總數來到1834名，但情況較去年減少，而缺額數破百的大學包含：淡江大學、文化大學、大葉大學、真理大學等，相關缺額後續將回流至大學考試分發名額中。

另，今年大學繁星招生也有增額變化，共有7科產生增額，如台大牙醫系增7人最多，其他6系則增額1人，分別是政治大學公共行政系、高雄醫學大學醫務管理暨醫療資訊系、交通大學電機工程學系（甲組）、彰化師範大學電機工程系、中華大學財務管理系財務金融管理組、暨南國際大學電機工程系等。

至於無人錄取的校系，大學甄選會僅公布公立及私立大學學群分類的籠統數據，總計公立有7個系組、私立有127個系組等，繁星無人錄取。

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