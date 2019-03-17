6成5孩子有交友煩惱 4分之1認為有好成績就能交到好友

2019-03-17 22:24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕兒童節即將到來，兒福聯盟今天公布2019台灣兒少人際關係調查報告，指出台灣有高達6成5的孩子有交友煩惱，其中有1成5選擇不把煩惱告訴別人。值得注意的是有4分之1的孩子認為「成績好」能交到好朋友，可見成績掛帥的價值觀深深影響孩子。

兒盟執行長白麗芳表示，一直以來「人際困擾」都是孩子們煩惱的第1名。在學期間，學校生活占了孩子生活3分之1以上的時間，除了課業，有沒有好朋友一起玩，找不找得到同學分組，這些課本裡沒教的事情卻是孩子們最在意的事情。

交友在孩子生活中占有極大成分，據兒盟調查，6成5（64.9%）的孩子有交友煩惱，第1名是跟朋友吵架後不知道怎麼和好（42.4%），第2名則是跟朋友互動時不敢表達自己真正的想法（41.1%）。相對來說，女生們擁有的交友煩惱較多，有近1成5的女生（14.2%）會因為「和朋友處不好而不想去學校」，而男生僅為7.1%。當孩子面臨交友困擾時，僅1/4的兒少會向老師傾訴人際煩惱（24.3%），但有超過1成5（16.4%）的兒少選擇不告訴任何人，還有5.3%選擇跟網友傾訴。

在孩子們的心中，「社交能力」才是關鍵的交友條件，近9成認為（89.4%）「能互相幫助」是可交到好友的要素，其次是情緒管理（69.0%）和共同興趣（65.5%），「好東西要分享給朋友」也是擁有好友的原因（62.9%）。此外約1/4（23.8%）認為「學業成績」是重要的交友條件。

兒盟表示，當孩子擁有良好的人際關係，對快樂指數與上學意願都有正向影響，兒盟建議家長可以藉由「助人、分享、邀請」333原則，鼓勵孩子培養好人緣。

333原則包括，一、每週助人3件事：如關心同學、教導課業，或是協助拿取物品等，從中了解助人的方法和重要性。

二、回家與家人相處30分鐘，分享生活大小事：家長可以每天抽出30分鐘，聽聽孩子生活中的大小事，也多鼓勵孩子表達想法，促進孩子的合作互助和人際關係。

三、3人一童趣交友：家長可多鼓勵孩子主動去邀請朋友們共同遊戲或參與活動，展現熱情與親切是跨出友誼的第一大步。

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