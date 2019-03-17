宜蘭運動公園冒出大量紅色小蟲 民憂荔枝椿象大爆發

2019-03-17 15:34

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台灣各地陸續傳出荔枝椿象肆虐，近日宜蘭運動公園周遭也疑似出現紅色小蟲蹤影，密密麻麻爬滿樹木、欄杆，民眾憂心是對人體有害的荔枝椿象，宜蘭縣府農業處初步研判應為「無害」的紅姬緣椿象，但仍會派員勘查；農業處說，若確認為荔枝椿象，會立即展開防治，但若是對人體「無害」的紅姬緣椿象，民眾則不需恐慌。

荔枝椿象春天繁殖期間，會大舉肆虐各種果樹、台灣欒樹等，農民如臨大敵，宜蘭運動公園因樹木繁盛，近期有民眾運動時反應欄杆、樹幹出現紅色小蟲，憂心是荔枝椿象爆發，將照片貼上網後，引起民眾熱議。

有民眾認為，宜運發現的椿象，外表為鮮紅色，體型偏小，與體態較壯碩、顏色偏橘黃色的荔枝椿象不同，推測應為紅姬緣椿象，對民眾無害；但也有民眾憂心，宜運假日嬉戲孩童眾多，多數人無法區別種類，希望農政單位盡快了解。

對此，縣府農業處表示，椿象以樹汁為食物，春天是椿象繁殖季節，因此多會在樹枝、樹幹上發現成群小蟲，目前接獲通報後，會派員前往了解，確定民眾通報的紅色小蟲種類。。

荔枝椿象常見於龍眼、荔枝產區，但近年疫情已擴散至北部，宜蘭也有傳出零星災情。

農業處解釋，荔枝椿象雖不會主動攻擊人，但會噴出腐蝕性毒液，造成皮膚灼熱，若接觸到眼睛，則可能造成發炎，甚至失明，對人體有害，若發現荔枝椿象蹤影，會啟動生態防治手段處理；至於紅姬緣椿象，因對人體無害，春天繁殖期結束後就會離去，民眾不必過度擔心害怕。

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