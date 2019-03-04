荔枝椿象卵片收購 他「冒生命危險」摘45片只賺90元

2019-03-04 20:49

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣今天啟動荔枝椿象卵片收購作業，每片2元，首日在各地鄉鎮市公所僅有少數幾人繳交卵片，有民眾摘除多達45片，僅獲得90元，民眾認為自己是「冒生命危險」採摘，現行收購價格太低，若能提高為每片收購價5元，絕對有助於提高除害誘因，不過縣府農業處指出，此為獎勵性質，呼籲除蟲害，大家一起來。

去年4、5月間荔枝椿象大爆發，彰化縣八卦山脈從芬園鄉到二水鄉的荔枝、龍眼樹，幾乎都被荔枝椿象大軍攻陷，果農損失慘重，甚至是作為行道樹的台灣欒樹上都能看到荔枝椿象蹤跡，除造成龍眼、荔枝減產外，還會噴出臭液，許多果農、民眾即遭噴濺造成皮膚灼傷、過敏等症狀。

有鑑於今年荔枝椿象捲土重來，縣府農業處與台中區農改場、各鄉鎮市公所、農會合作，除加強宣導荔枝椿象的危害性，更同步展開生物防治、化學防治和收購卵片，其中收購卵片，還制定每1個葉片上須有10至14顆荔枝椿象卵塊，每片收購價2元，從3月1日起在各鄉鎮市公所實施。

228連假後，今天為首個上班日，各鄉鎮市公所啟動收購荔枝椿象卵片作業，其中花壇鄉公所一整天都沒有民眾持卵片來繳交；芬園鄉公所則有2名民眾持卵片前來繳交，其中林姓民眾摘除多達45片，共可獲得90元，拍照後當場銷毀，依法將匯入其帳戶。

林姓民眾認為，一張葉片才2元實在太少，至少應每片收購價5元，且為何要嚴格制定「至少需10顆蟲卵」？花壇鄉長顧勝敏則認為若能將收購價提高為5至10元，絕對有助提高撲殺誘因。

縣府農業處農務暨植物保護科長蘇啟懷表示，辦理收購期間為即日起至4月30日止，每周一、四受理但中午休息，繳交的每片葉片上需有10至14顆卵，才能計算獎勵金，每張葉片收購價2元，荔枝椿象每次產卵一次都是14顆左右，會制定繳交時至少需10顆以上，是避免民眾有投機行為；收購價每片2元為政府措施，不會有更動。

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