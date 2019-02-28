賺外快囉！荔枝椿象產卵樹葉每片2元 彰縣3月起收購

2019-02-28 19:38

〔記者湯世名／彰化報導〕快來收集荔枝椿象蟲卵！彰化縣3月1日起啟動荔枝椿象卵片收購行動，每片葉子2元，今天已有許多人搶先上山採摘荔枝椿象產卵的樹葉，有人認為，摘100片附有卵片的樹葉，就可賺200元，防治荔枝椿象還可賺外快，相當划算！但也有人認為，應把收購價拉高到每個卵片5元，大幅提高誘因，絕對可以將荔枝椿象危害降至最低。

去年4、5月間，荔枝椿象大爆發，各縣市政府措手不及，彰化縣八卦山脈從芬園鄉到二水鄉，不論山區、平地的荔枝、龍眼樹，幾乎都被荔枝椿象大軍攻陷，果農損失慘重。不僅是果園，甚至是行道樹台灣欒樹上都能看到荔枝椿象蹤跡，除了造成龍眼、荔枝減產，牠們還會噴出臭液，許多果農、民眾即遭噴濺，導致皮膚灼傷、過敏等症狀。

今年從2月下旬起，八卦山脈的荔枝椿象又捲土重來，縣府農業處與台中區農改場、各鄉鎮市公所、農會密切合作，加強宣導荔枝椿象的危害性，更同步展開生物防治、化學防治和收購卵片。

花壇鄉長顧勝敏說，今年氣候偏暖，近八卦山脈沿線村落的荔枝、龍眼樹上出現大量的荔枝椿象成蟲與蟲卵，連日來他們加強在各村陸續噴灑化學藥劑，近日縣府還將陸續釋放436萬隻平腹小蜂，希望能剿滅荔枝椿象大軍，避免去年嚴重危害事件重演。

芬園鄉長林世明則說，除了噴灑藥劑防治，縣府也開辦荔枝椿象卵片收購，從3月1日起至4月30日止，每週一、四受理但中午休息，繳交的每片葉片上需有10至14顆卵，才能計算獎勵金，每張葉片收購價2元，有意採集鄉親可就近向戶籍所在地公所農業課洽詢。但他也提醒鄉親，採摘葉片時須注意自身安全，不要被荔枝椿象噴出的毒液灼傷。由於適逢228連假，3月4日起在鄉公所辦理收購。

今年實施每片葉子收購2元消息傳出，今天有許多人提前上山「賺外快」，荔枝椿象的蟲卵數量相當多，不少荔枝、龍眼樹葉片上用肉眼即可見到蟲卵，民眾認為，一片收購價2元，摘個100片就可以賺200元，單日賺個數百元甚至上千元不是難事；但也有人認為，應提高為每片收購價5元，以吸引更多民眾協助除蟲害。

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