果醬界台灣之光！赴英比賽奪雙金

2019-03-17 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕台灣之光！有台灣果醬女王之稱的柯亞，帶著研發的果醬在英國「世界柑橘類果醬大賽（The World's Original Marmalade Awards & Festival）」中大放光芒，也讓台灣水果受到國際的青睞，前天在英國奪得雙金的榮耀。

綜合媒體報導，英國「世界柑橘類果醬大賽」在果醬比賽中的地位猶如演藝界的奧斯卡，對手分別來自於40多個國家，參賽果醬多達3千5百罐，柯亞帶著自創品牌「好食光Keya Jam」的果醬，首次參賽就大放光芒，奪得「年度雙金大獎、二金、二銀、二銅」的殊榮，同時也是第一位奪下「年度雙金大獎」最高榮譽的華人，柯亞領獎時不忘秀出中華民國國旗，讓我國國旗再度被國際看見。

2005年「世界柑橘類果醬大賽」開始在柑橘的盛產地英國彭里斯舉行，比賽標準包括果醬的食材、口感、香氣等等，在果醬比賽中地位堪比奧斯卡。

柯亞表示，很榮幸能夠在國際上獲得肯定，希望藉由這個機會，讓台灣水果的美味透過果醬被世界所知；這次的獲獎果醬為「橙花金棗黃檸檬」、「伯爵白酒金棗」、「威士忌柑橘」。

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