50年歷史銅鑼窯 3代傳承再創老窯新價值

2019-03-16 14:44

〔記者張勳騰／苗栗報導〕位於苗栗縣銅鑼鄉竹森村的老窯場「銅鑼窯」，已超過50年歷史，見證苗栗窯業的興衰，已由第二代的張世浩傳給第三代張維翰，銅鑼窯曾是，生產全台灣最大的釀酒陶甕，如今張維翰除傳承傳統技法，也加入創新思維，創作也由酒甕到柴燒陶、生活陶，張維翰說，未來將擁抱傳統，與時俱進，再創老窯場價值。

銅鑼窯是已故陶師張信享於1967年創立，張信享17歲時就拜福州老陶師李依伍為師，學習手擠坯技術，後來由第二代張世浩、彭秀梅夫婦接手經營，該窯場主要生產水缸、花器、醃缸等傳統陶製生活用品，1983年取得台灣菸酒公司標案，開始生產大酒甕每個高145公分、甕口直徑90公分、容量500公升，打開銅鑼窯知名度。

28歲的張維翰雖然耳濡目染，但覺得陶廠工作太粗重及辛苦，直到大學畢業看到父親張世浩為老窯廠奔波，才自覺責任及使命，2013年正式投入陶廠經營，拜已故老陶師徐鑫昌為師，習得製陶技法。

張維翰說，因環境變遷與生活習慣的改變，造成傳統窯場沒落或倒閉，使得傳統產業技藝出現斷層，為傳承祖傳的老窯場，就必須不斷的研究、創新，同時和姊姊張予晅及妻子林櫻芮共同研究釉藥變化，作品也從原有的酒甕、水缸，增加到柴燒陶、大型景觀陶到兼顧生活實用性的生活陶。

張世浩及張維翰即日起到22日在國立聯合大學藝術中心舉辦「擁抱傳統 與時俱進銅鑼窯 三代聯展」透過多元的陶藝展出，引領民眾了解苗栗陶藝演進及發展。

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