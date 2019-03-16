東石海之夏祭沒編預算怎麼辦？嘉義縣府：一定辦

2019-03-16 12:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣府從2007年在東石漁人碼頭開始舉辦嘉義地區夏季最大型的活動「海之夏祭」，去年前嘉義縣長張花冠任內編列今年度預算時，前縣府團隊考量園區已ROT給廠商經營，並未編海之夏祭活動經費；現任縣長翁章梁發現經費沒編，決定繼續由縣府辦理，正盡力籌措經費，副縣長吳容輝也強調，海之夏祭一定會辦，除文觀局既有活動經費，會向中央單位爭取經費，也會導入社會資源共同辦理。

每年暑假在東石漁人碼頭登場的海之夏祭邀請歌手、樂團等演唱，年年還有不同主題，頗受年輕人喜愛，是嘉義縣少數定期由官方舉辦的大型觀光活動，年年吸引大批人潮參與。

縣議員林緗亭揭露，舉辦海之夏祭約650萬元經費，但今年新縣府上任後才發現竟無編列此預算，她認前縣長張花冠縣長任內可以動用第二預備金舉辦活動，今年度海之夏祭活動經費未編入預算送議會審查，如今可能面臨經費無法到位開天窗的窘境，她強調絕對要避免再度使用第二預備金舉辦活動，以避免民眾觀感不佳的情形持續發生。

張花冠則說，去年預算會議時，文觀局曾提議討論，既然園區已ROT給廠商，依照促進民間參與公共建設精神，不應由縣府編列預算替廠商辦活動，由廠商辦理可發揮廠商營運能力，也能節省公帑，降低政府負擔。

嘉義縣文化觀光局長許有仁回應，此案是去年7月縣府主管會報中經縣府主管們共同討論後，決議不編預算，新上任的翁章梁縣長得知，確定要繼續辦，因時程較急，追加預算恐來不及，因此決定採用現有經費，再對外與企業合作舉辦，規模不會縮水，還考慮在布袋鎮也舉辦相關活動，共同營造夏季觀光。

東石漁人碼頭經營廠商緻圓公司張姓經理說，海之夏祭是東石漁人碼頭年度重要的活動，不可能不辦，但是廠商難以獨自負擔活動經費，現在嘉義縣府能與企業團體一同合作，共襄盛舉延續辦理，公司會一起把園區經營的更好。

嘉義縣海區立委蔡易餘說，海之夏祭每年吸引人潮湧入東石，活絡地方帶動周邊經濟，絕對無法接受縣府放棄舉辦12年的海之夏祭，拜託縣府要延續此活動，重新編列追加預算或尋找可用財源辦理，若經費不足，他將親自到中央向交通部觀光局爭取經費補足。

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