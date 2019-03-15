灰面鵟鷹過境八卦山 南投賞鷹系列活動21日登場

2019-03-15 15:41

〔記者張協昇／南投報導〕因應每年春分至清明期間，灰面鵟鷹（灰面鷲）將過境八卦山最高點橫山，南投市公所宣布「2019鷹緣聚會-賞鷹戶外教學」系列活動，將於3月21起至3月29日，在南投市橫山永興賞鷹平台登場，邀請全國民眾來南投市賞鷹，體驗一系列結合生態保育、寓教於樂的賞鷹活動。

南投市公所表示，「22019鷹緣聚會-賞鷹戶外教學活動」，邀請民眾觀賞灰面鵟鷹遷移過境及在地留鳥、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、台灣松雀鷹等野鳥悠然遨翔山谷的難得生態奇觀，同時提供導覽解說，讓遊客知性賞鷹，為推廣生態教育也安排學童戶外生態教學，讓小朋友了解生活週遭生態保育的重要性，並結合南投意麵和紅土咖啡等地方特色美食，以發展八卦山的生態觀光。

南投市長宋懷琳表示，南投市橫山地區賞鷹活動已有十年歷史，也是南投市公所的年度重要活動之一，透過賞鷹活動宣導注重生態保育，配合學校辦理生態教育推廣，讓學童親近大自然，認識生態，並藉由賞鷹活動帶動周邊觀光產業，歡迎屆時民眾帶著全家大小來南投市賞鷹、吃美食。

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