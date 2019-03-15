灰面鵟鷹過境八卦山 南投賞鷹系列活動21日登場

〔記者張協昇／南投報導〕因應每年春分至清明期間，灰面鵟鷹（灰面鷲）將過境八卦山最高點橫山，南投市公所宣布「2019鷹緣聚會-賞鷹戶外教學」系列活動，將於3月21起至3月29日，在南投市橫山永興賞鷹平台登場，邀請全國民眾來南投市賞鷹，體驗一系列結合生態保育、寓教於樂的賞鷹活動。
南投市公所表示，「22019鷹緣聚會-賞鷹戶外教學活動」，邀請民眾觀賞灰面鵟鷹遷移過境及在地留鳥、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、台灣松雀鷹等野鳥悠然遨翔山谷的難得生態奇觀，同時提供導覽解說，讓遊客知性賞鷹，為推廣生態教育也安排學童戶外生態教學，讓小朋友了解生活週遭生態保育的重要性，並結合南投意麵和紅土咖啡等地方特色美食，以發展八卦山的生態觀光。
南投市長宋懷琳表示，南投市橫山地區賞鷹活動已有十年歷史，也是南投市公所的年度重要活動之一，透過賞鷹活動宣導注重生態保育，配合學校辦理生態教育推廣，讓學童親近大自然，認識生態，並藉由賞鷹活動帶動周邊觀光產業，歡迎屆時民眾帶著全家大小來南投市賞鷹、吃美食。
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「2019鷹緣聚會-賞鷹戶外教學」活動，3月21日登場，南投市公所邀請民眾一同來觀賞灰面鵟鷹悠然遨翔山谷的難得生態奇觀。（南投市公所提供）
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每年春分至清明期間，灰面鵟鷹（灰面鷲）將過境八卦山最高點橫山，南投市公所宣布「2019鷹緣聚會-賞鷹戶外教學」系列活動，將於3月21日起登場。（南投市公所提供）
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