一秒逼哭女主角！林先生求婚 林百貨助功

2019-03-15 16:52

〔記者劉婉君／台南報導〕林先生向交往6年女友求婚，林百貨助攻成功，一秒逼哭未來的林太太！

台南市林百貨於2月14日西洋情人節發出英雄帖，徵求求婚企畫，在314白色情人節晚上展開行動，與男主角林泰瑞一同給女主角周書縵浪漫的驚喜。

林百貨與林泰瑞事先密謀1個月，不知情的周書縵昨晚與林泰瑞在林百貨逛街時，受邀參加白色情人節默契大考驗活動，沒想到一拿掉遊戲用的眼罩，看見親朋好友竟齊聚一堂，才驚知原來遊戲竟是求婚橋段，父母也到現場見證，瞬間落淚。

林泰瑞事先挑選林百貨限定便當袋、林錢包，送給未來的林太太，象徵以後跟著林先生就不愁吃、不愁花。「銀戀飾品」打造林百貨對鍊，讓男女主角交換互戴，一起迎接新婚生活。

林百貨也贊助多種限定水果乾，祝福新人愛情甜甜蜜蜜，館內專櫃還分別送上超大驚喜包，有老松商號桃花皂、古典美刺繡古布包、菲堤幸福旅行袋零錢包鑰匙圈等經典好禮，以及台南晶英酒店贊助的平日海東客房住宿券。

林百貨團隊說，林百貨是阿公阿嬤年輕時相親的不敗之地，現在成為文青男女約會的好所在，能與喜歡古蹟的新人共創浪漫回憶，非常有意義，後續除了分享求婚的浪漫影片，未來也會不定期舉辦「幸福來林」求婚活動。

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