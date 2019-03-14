連署修法降菸稅遭批 醫師立委稱反菸立場不變

2019-03-14 19:55

〔記者林惠琴／台北報導〕立委提案修法調降菸稅，將於明日排入立法院財政委員會審查，連醫師出身的立委也在連署名單中，引發董氏基金會、台灣醫界菸害防制聯盟、世界和平婦女會、台灣癌症基金會等140個組織組成的「台灣拒菸聯盟」痛批「降菸稅救選票」，並赴行政院遞公開陳情信。

由民進黨立委蔡易餘、鄭寶清、陳歐珀等16人提案與連署的「菸酒稅法」第7條及第20條之1條修正草案，將現行紙菸每千支與菸絲、雪茄、其他菸品每公斤應徵收稅額1590元擬調整為590元，並刪除相關收入撥入依長期照顧服務法設置的特種基金，用於長期照顧服務支出等規定。

該修正草案說明，從2017年6月12日調漲菸稅後，每包菸的菸稅增加20元，走私菸從2016年的211.52萬包大幅成長到2017年的1112.12萬包，去年截至10月底更達到1608萬包，增加菸品查緝成本，且走私菸市場至少擴大4倍，同時許多經濟弱勢的癮君子們轉向購買多未註明產地與來源的「白牌菸」，使用的菸草品質和生產方式缺乏保障。

對此，台灣拒菸聯盟今日赴行政院遞公開陳情信，並向行政院長蘇貞昌喊話，儘速撥冗接見台灣拒菸聯盟代表，同時允諾捍衛國人健康，包含修訂12年未修的「菸害防制法」、絕不「降菸稅救選票」，同時為下一代還要力推「加菸稅促健康」。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗認為，原以為降菸稅殘害人民健康、落伍、世界公衛笑話的政策，會適可而止，卻越演越烈，枉顧國人健康，強調菸品是所有消費商品中，唯一會造成半數，甚至2/3使用者病亡的產品，菸品降價可能造成更多未成年人受引誘吸菸，並增加二手菸、三手菸受害者，犧牲國人健康。

此外，國際抗癌聯盟菸害防制辦公室前主任高志文指出，已有許多醫學文獻證實菸害，但連署此修正草案的名單中，卻也包含醫師出身、現任中華民國醫師公會全聯會理事長邱泰源，根本違反醫師倫理。

「反菸立場絕對不變！」邱泰源則強調，過去多年來努力推動戒菸門診，以及訓練戒菸醫師數千人，並指導學生發表相關學術論文，反菸是自己的核心價值，此次連署是基於其他委員聽到基層民眾心聲，甚至調菸稅政策對他們的傷害，所以同意讓此法案先成案，有機會來表達基層民眾的聲音，也希望社會對政策能有多元化的討論。

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