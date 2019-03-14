又有海漂死豬驗出非洲豬瘟！ 小金門豬肉即起禁運大金門

2019-03-14 19:19

〔記者簡惠茹／台北報導〕金門本月12日再度發現海漂死豬，發現地位於烈嶼鄉，距離中國只有6公里，家畜所今天（14日）驗出非洲豬瘟病毒，農委會副主委黃金城說，因為小金門烈嶼鄉沒有加工廠，只有8間豬場，所以目前只管制小金門到大金門之間豬肉運輸，金門豬肉品還是可以運往台灣。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天說，金門縣烈嶼鄉（小金門）西南邊岸際，12日發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經金門縣動植物防疫所採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，今天檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國分離病毒株相似度達100％。

應變中心說明，金門縣動植物防疫所12日接獲烈嶼鄉公所通報，在烈嶼鄉近沙溪堡海邊執行淨灘活動時發現1頭死亡豬隻，動防所會同金門岸巡總隊立即趕赴現場了解，採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗，發現地點已由金門縣動植物防疫所完成徹底消毒，周邊半徑3公里內無養豬場。

應變中心指出，發現地點離中國廈門僅約6公里，也非常接近九龍江出海口，金門縣政府除了針對人員、車輛及器械進行消毒，同時監控烈嶼鄉8家養豬場，至今未發現異常現象，依金門縣動植物防疫所回報，金門豬隻並無異常死亡情形，持續由各公所獸醫師密切注意轄內豬場動態。

應變中心說，為了確保產業安全，金門縣政府也將依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停烈嶼鄉豬隻及其產品運往金門島，等到烈嶼鄉養豬場豬隻完成非洲豬瘟檢測且為陰性時，才可解除管制。

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