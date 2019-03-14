游泳金牌罕病生幾近全盲 將軍出馬成功募得百萬善款

2019-03-14 16:28

［記者黃旭磊／高雄報導］前國防部發言人羅紹和為罕病生募得180萬元，連同在地企業家、家長會、宮廟等善心人士湊足300萬元醫藥費，盼病生重見光明。

旗津國中國二廖紘緯罹患遺傳雷伯氏遺傳性視神經萎縮症，去年視力降至目視0.01，幾乎全盲，並不因此自暴自棄，去年參加高雄市特殊運動會，從國中組比到成人組，拿下蛙式自由式100公尺、200公尺共6面金牌，由於視力持續惡化，師生舉辦「一起看旗津海水藍」豬撲滿募款，引起各界回響。

羅紹和退役後擔任安得烈慈善協會執行長，代表贈款給廖母黃爾玲。黃爾玲激動地說，300萬元款項龐大，連想都不敢想，曾以淚洗面，無助求助旗津媽祖，神明指示有貴人出現，「感謝羅將軍、全校師生家長及各界善心人士，您們都是紘緯的貴人。」

雷伯氏基因遺傳（簡稱LHON）為粒線體遺傳疾病，患者視網膜神經節細胞和其軸突退化，造成急性或亞急性失明，國內僅有1名雷伯氏基因遺傳失明患者，服用德國保健食品治癒，療程需價超過300萬元。

廖紘緯的父親是環保局約僱清潔隊員，醫療費用曾拖垮生計，如今療程經費已到位，待衛福部藥物核准許即可用藥。

羅紹和說，2月中旬首次探望廖紘緯，感受無助並期盼重見光明，這麼善良、優秀孩子，人生才要開始，非常感謝善心企業家朋友捐助100萬元，剩下80萬元也很快募集到位。

旗津國中校長張振義表示，另外還有高雄在地企業家捐助90萬元，家長會、當地宮廟與善心人士捐助約30萬元，教育局長吳榕峯，副局長黃盟惠持續關切，千言萬語只有感謝。

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