竹客停駛衝擊三義學子 協調延駛苗栗至八櫃應急

2019-03-14 13:16

［記者鄭名翔／苗栗報導］新竹客運本月初因成本考量停駛苗栗縣三義鄉往三櫃公車路線，衝擊當地學生上下學通勤，讓當地鄉親急跳腳，對此立法委員陳超明國會辦公室今早舉辦協調會，決議先請公路總局核准竹客5664苗栗至三義段延伸至八櫃載送學生，至於停駛的5665、5666兩班次則待三義鄉公所盤整鄉內免費巴士資源後，再行研商。

竹客5665三義往三櫃、5666后里國中至三櫃兩班次行駛逾50年，是當地學生重要交通工具，但近年來由於三義鄉公所提供偏鄉地區免費巴士，且路線不斷延伸，導致客運載客量銳減，加上公路總局取消補貼，成本大幅提高，討論後決定停駛。

三義鄉長呂明忠表示，目前皆以19人座小型巴士載運40多名學生應急，但嚴重超載不僅違規更恐發生危險，盼竹客能以鄉親需求考量恢復行駛；但竹客副總經理黃文義則列出數據，指出公所的免費巴士與兩條路線重疊，導致客源流失無法負荷連年虧損，堅持停駛。

陳超明國會辦公室執行長邱俐俐今早召集三義鄉公所、竹客、公路總局等單位研商，初步決議優先解決學子通行問題，將由陳超明國會辦公室專請公總盡速核准竹客5664班次延伸至八櫃載送學生，竹客也原則同意。

至於停駛的兩條路線，邱俐俐指出，免費巴士福利政策氾濫，原本僅限服務客運未經過的偏鄉地區，但如今卻不斷延伸，導致資源浪費，不僅衝擊客運業者，也增加公所額外負擔，有必要進行實質整合，因此已要求公所重新盤整免費巴士路線，並請竹客提出相關載運量及虧損數據，後續將再與公總討論重新規劃。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/