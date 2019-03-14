紀念湯德章 南市文史界今起連署促設紀念館

2019-03-14 13:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕湯德章才是真正的時代英雄！為紀念湯德章為台灣民主英勇殉難精神，南市文化資產保護協會等文史界發起在愛國婦人館設置湯德章紀念館，今（14）日正式啟動網路連署，呼籲民眾共同聲援響應。

湯德章（1907～1947）這號人物是誰？他生長於亂世，父親是日本人，母親是台灣人。他性格豪爽，允文允武，正義凜然，身為警察抑強扶弱；力爭上游，求學日本，成為律師，為弱小民眾爭取人權。228事件發生時，湯德章受地方推舉擔任228事件處理委員會台南市分會治安組組長，被當時國民政府軍以莫須有罪名逮捕入獄。

為保護台南人及年青學子免遭殃，湯德章拒絕交出任何名單，承擔所有罪名，1947年3月13日被押上車遊行示眾，在民生綠園遭槍決。湯德章在槍口底下拒絕下跪，昂首高喊「台灣人，萬歲」，以鮮血慷慨赴義這一幕，憾動所有在場圍觀民眾的心，至今仍有老台南人記憶深刻。

台南市文化資產保護協會表示，湯德章捨身就義，是時代悲劇英雄，是人權律師，是亂世良心，雖然民生綠園已命名「湯德章紀念公園」，但目前只有1座紀念故居，對為台南從容就義的湯德章顯然是不夠的。

由於湯德章曾在中正路設置律師事務所，光復後也曾被選為南區區長，辦公室即在今府前路愛國婦人會館（目前為「文創PLUS─台南創意中心」），因此文史界發起在該館1樓設置湯德章紀念館運動，讓可歌可泣的事蹟永傳世人。

連署網友留言「聆聽被沉默的歷史，才能讓嘈雜、不安的社會尋求扎根的所在」 、「抹去歷史就如同沒有過去的人，沒有過去怎麼會知道為何而活？」、「故居沒有開放，有紀念館才能帶孩子去看」、「台南沒有他，228會損失更多菁英」。

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