透露華航機師罷工後續 林佳龍籲勞資一體、善待彼此

2019-03-14 12:59

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是白色情人節，交通部長林佳龍特別在臉書發文，透露一個月前的華航機師罷工事件後續進度，並重申信任需要長久累積，破壞互信往往在一夕之間，「勞資一體，善待彼此」。

林佳龍說，一個月前的西洋情人節，華航機師的罷工事件終於達成了勞資共識。今天是白色情人節，他想透過勞資協商直播影片，感謝每一位關心華航和機師，還有曾為飛航安全、永續經營和勞資互信努力過的人。

他透露，工會最關切的機師疲勞管理，華航已從3月開始，通案增加機師派遣為飛航時間8小時以上3人、12小時以上4人，重慶紅眼貨機與西安航線也已改為3人；其他帛琉、關島與美國內陸安克拉治─紐約航線等特殊航班的機師勞動權益改善，將陸續自5月、9月起實施。

他也說，受罷工事件影響的旅客，華航在網站設立「個人旅客服務彌補申請專區」，目前已通過審核584件，將於5月底截止申請。團客部分則由觀光局發函旅行社等業者，辦理滯留國外期間衍生費用的實報實銷，已請旅行社於4月底前申請，華航也正加速辦理中。

林佳龍強調，相互信任需要長久累積，破壞互信往往是在一夕之間。我們一定要珍惜彼此，「勞資一體，善待彼此」，祝各位朋友白色情人節快樂。

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