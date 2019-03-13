智商比霍金高！ IQ高達188 卻因這原因成無業青年

2019-03-13 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名青年IQ高達188，號稱「日本史上最高智商天才」，沒想到他上電視節目時透露，因為智商太高，反而會遇到一些異於常人的問題，也因為學歷不夠高，儘管有超乎常人的智商，卻無法一般的工作，只好準備重新報考日本地方國立大學。

日本節目《1番だけが知っている》特別邀請到這位天才上節目，並在讓他在節目上分享了自己的經歷。今年24歲的太田三砂貴曾接受「MENSA（高智商組織）」的入會測試，結果認定他的IQ高達188，不僅是日本史上最高，就數字來看，更高過國際知名的天才學者霍金、愛因斯坦等。

太田的高智商不僅僅在數字上呈現，他曾為了到海外求學，只花3個月練習，就能說出一口流利的英語，也無師自通學會鋼琴，更在16歲時創作交響樂，作品還獲音樂大學作曲教授肯定「有莫札特和巴哈的風格」，且是「用數理的方式來編曲」，十分令人吃驚。

不過太田表示，可能也是因為智商太高，常常對於一些概念性字眼非常糾結；此外，他在大學就讀編寫程式的課程也讓他覺得「太簡單」，因此讀了一學期就休學進入知名IT公司，結果資方因為他僅高中畢業學歷，只讓他擔任客服接線生。

太田自認懷才不遇，鬱鬱工作數年後決定辭職至海外求學，不料又因為學歷問題受阻，最後只得回國準備考取日本的國立大學，希望獲得大學學歷後能重新振作。而太田的際遇也讓不少網友感慨表示「真的是一個只看學歷的世界」、「智商188的人才就這樣浪費了」！

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