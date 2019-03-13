射出好成績！竹市香山國小女子射箭隊奪全國賽5金

2019-03-13 14:39

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市香山國小射箭隊連續5年參加全國青年盃射箭錦標賽都傳出佳績，今年更一口氣奪下5金，包辦國小女子團體組對抗賽、個人賽雙冠軍，及個人賽六年級排名賽、對抗賽冠軍和五年級排名賽冠軍，教練葉淑慧說，選手們每天不間斷的練習，展現專注力與耐力，獲此成績，學校與有榮焉。

香山國小六年級學生張瑋軒、張琁、五年級學生方昀安、蔡心渝代表新竹市上週參加在花蓮縣玉里舉行的全國青年盃射箭錦標賽，在女子團體組表現優異，除延續學校傳統在排名賽拿到第1名，更在首次舉行的對抗賽中，以優異的成績擊敗桃園縣大竹國小，拿到對抗賽團體冠軍。

此外，在個人賽部分，張瑋軒代表六年級在排名賽及對抗賽都拿到冠軍，這也是張瑋軒連續兩年拿到排名賽冠軍，她已決定進入富禮國中繼續射箭，希望有機會挑戰更高的比賽。

另五年級的方昀安則在個人排名賽拿到冠軍、對抗賽拿到第4名，從三年級開始練射箭的她，在父母支持下，獲得好成績，她說，射箭可訓練專注力和集中力，且贏得比賽佳績很有成就感，雖然練習很辛苦，但很值得，參加射箭隊很開心。

教練葉淑慧說，學校從100學年度成立射箭隊，從5年前開始參加全國青年盃射箭錦標賽，幾乎在女子組團體賽都拿到冠軍，她與培訓奧運國手譚雅婷的教練倪大智是高中同學，先生也射箭教練，會在香山國小成立射箭隊，就是希望發掘有天份的射箭選手，讓竹市射箭隊從國小、國中到高中得以一貫銜接。

葉淑慧說，選手們每天早上、中午及下課都要練習，週末假日更常要比賽、移地訓練等，若沒有家長支持及選手的認真與堅持，不會有如此優異的成績，而她也看好六年級選手張瑋軒和五年級選手方昀安，認為兩人的臨場度及專注力都很不錯，有信心兩人會再創佳績。

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