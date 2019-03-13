新瓦屋手工藝術花戶外創作首展 歡迎來走春「賞花」

2019-03-13 11:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕春光無限好！從事紙雕藝術創作的王莉陵，首次受邀在新竹縣竹北市的新瓦屋客家文化保存區，創作5件繽紛綻放的大型立體花朵，妝點老屋外牆，甫完成布展，即吸引許多民眾佇足「賞花」、打卡，展期至5月31日止。

新竹縣政府文化局長李猶龍表示，新瓦屋手工藝術花戶外創作首展-繁花似錦，以模擬客家花布為主軸，鮮豔欲滴的牡丹花，代表著富貴和喜氣；典雅純淨的油桐花，隱喻著客家人刻苦耐勞的精神；型姿優美的山茶花，比喻隱逸君子之美。美麗花卉以立體創作的方式點綴畫布，栩栩如生、千姿百態！

王莉陵說，她從國小開始接觸紙雕，就學期間以紙雕藝術創作參加無數次比賽並得獎，一步步累積紙藝技術。畢業後憑藉著對紙雕的興趣與設計專業，出版過2本個人的幼教紙雕工具書「可愛動物紙雕」、「幼教紙雕DIY」。2012年成立「LI PaPer ART紙雕藝術工房」，以「紙」做為藝術設計的創作主軸，將興趣與工作結合，推廣紙張的萬變姿態。

LI PaPer ART除了一般紙雕藝術的創作，更進一步發展「紙花藝」，研發新的材質，運用視覺、色彩、層次等組合，期許將理念帶入創作之中，碰撞出更多燦爛的火花；國內外合作過知名的廠商，如歐舒丹、DIOR、米其林等知名品牌。

新瓦屋手工藝術花創作展，為王莉陵首次嘗試用不怕雨淋的泡綿材質，運用捲、折、熱風等技巧造型，在客家老屋的外牆進行大型的立體花朵布置；繽紛綻放的花朵，彷彿帶有生命力般，展現新與舊的融合，歡迎大家一同來新瓦屋走春。

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