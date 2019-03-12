一卡皮箱闖天下 國際藝術家彭雄渾返鄉開設個展

2019-03-12 12:48

〔記者王駿杰／新竹報導〕出生於新竹的國際藝術家彭雄渾在國外闖蕩多年，返鄉開設個人藝術展「燦爛人生•重返風城Life in Color」，即日起至17日，將在文化局演藝廳展出近20件繪畫創作，呈現這位新竹囝仔對生命的熱情、創意，展覽期間更開設公益兒童創作工作坊，讓不同年齡的民眾都能認識藝術、發揮創意。

彭雄渾策展團隊指出，彭雄渾是道地的新竹囝仔，年輕時離鄉背井北上工作，不到30歲就自行創業，獨自帶著一卡皮箱遠赴歐洲做生意。對色彩與美感極為敏銳的他，曾擔任國際品牌班尼頓獨家授權的首席設計師長達6年，璀璨一生後，他原應安享退休生活，卻轉念投入抽象繪畫創作與公益活動。

文化局長黃竫蕙指出，本次展覽在文化局演藝廳AB區展出，其中，最特別的是兩幅以新竹火車站及東門城為主題的作品，筆觸浪漫如虹彩、氣勢激昂，可看出藝術家的思鄉情懷幾乎溢出畫布。

黃竫蕙說，彭雄渾曾於上海、新加坡、義大利展出，也曾與Mini Cooper、Epson、迪士尼公司等各大領域知名廠牌聯名、授權或合作，這次回到故鄉與文化局合作，不僅展出其壓克力繪畫創作，更展出許多生活照片、設計代表作等，精彩不容錯過。

另外，黃竫蕙說，彭雄渾長期不遺餘力投入公益活動，本次也特別邀集天下雜誌教育基金會、大綠地藝術教室、用心快樂社會企業投入，在展覽期間為竹市的孩子舉辦創作工作坊，體驗繪畫的趣味。

出生於新竹的國際藝術家彭雄渾（左）在國外闖蕩多年，返鄉開設個人藝術展「燦爛人生•重返風城Life in Color」，即日起至17日，將在文化局演藝廳展出近20件繪畫創作。（記者王駿杰攝）

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