小東東路不稀奇 還有小東西路、小東北路...你知道在哪嗎？

2019-03-12 08:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕路名常因不雅遭住戶反彈，但在雲林縣卻被發現有「小東東路」，甚至還有「小東西路」、「小東南路」、「小東北路」，「小東中路」、讓用路人一看反而會心一笑，不過外地人要注意很容易迷路。

這麼可愛的路名就在斗南鎮小東里，不少網友直呼「這是什麼小東東呀」？還有回應「也太可愛了吧」！一時在網路帶起一陣熱議。

在台中市有「市政北七路」、中壢「芝芭里」，淪為不雅路名代表，新北新莊區有條「新知八路」就被要求更改路名，倒是雲林縣斗南鎮出現的「小東東路」、「小東西路」等反而被網友認為有趣、「口愛」路名，恐怕也令斗南鎮公所及戶政機關始料未及。

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