再掀朝野攻防？竹市立田徑場看台拆除案 正反意見交鋒

2019-03-12 08:17

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府向中央爭取城鎮之心計畫，將投入1.5億元進行市立田徑場看台及圍牆拆除工程，並配合新竹公園「市民廣場」做整體規劃，未來將朝開放通透方向與市民共享，提高市民使用率，同時搭配新竹公園日式園林及動物園的重新開放，將讓新竹公園更具完整性，並提高觀光效益。

市府教育處表示，1969年興建的市立田徑場，因看台建物老舊且維護費高，補強修繕改善需投入經費所費不貲，經多方評估及規畫相關配套措施後，配合新竹公園改善加值計畫的整體規劃將拆除看台及周邊圍牆，目前田徑場從3月4日起停止對外出借，並依「新竹市市有財產管理自治條例」規定辦理報廢程序，報請審計機關同意後進行拆除，會朝開放式空間方向規劃，讓整體環境更親民且具一致性，增進市民參與和運動意願。

對於市民及民代關心的以後如何辦大型比賽或國際賽事，教育處強調會參考國內外相關案例，舉行大型賽事沒問題，像3年前舉辦全國中等學校運動會的台東縣田徑場，也沒有設置看台，未來辦理全國性大型賽事時，會參考相關經驗，並依賽會需求，設置臨時看台與帳篷，不會影響各項賽事進行。

至於原本放在看台的運動賽事比賽相關器材，市府未來會在田徑場一側設立大棚架（設置競賽、裁判辦公室所需空間），另一側規劃器材室（做為器具收納之用），也會設置草坡，增加視覺穿透性，並容納觀賽民眾，目前城銷處已進行規畫設計，會以新竹公園的整體環境和觀光效益及完整性為主。

不過，市議會國民黨籍副議長余邦彥說，田徑場看台及圍牆拆除，他早在第九屆市議會就反對，如果市府仍沒有配套措施，考量選手比賽權益及民眾觀賽方便性，他反對拆除。

民進黨市議員曾資程則說，他支持拆除看台，因看台已老舊且圍牆阻隔民眾進入，若拆除將可提高市民運動意願，且可增加綠覆率，未來若增加夜間照明，更可提高安全性，但建議市府可召開說明會，透過市民參與，讓市民了解重大公共工程。

時代力量市議員蔡惠婷則要求市府應提出配套措施，且應跟附近假日花市攤商及體育會各單項委員會及市民溝通，才能讓公共工程發揮功效。

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