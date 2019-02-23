日本節目跨海採訪新竹公園櫻花 林智堅化身導遊帶路

2019-02-23 13:36

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹公園河津櫻近期逐步盛開，坡上的粉紅櫻花林景色，讓許多民眾在櫻花樹下自拍、野餐；其中，美麗花景、櫻花爺爺的動人故事吸引日本TBS「發現不可思議的世界」跨海採訪，市長林智堅更當起導遊，介紹竹市引以為傲的櫻花，他說，明天市府會舉辦賞花季野餐活動，歡迎民眾前往，跟櫻花來場美麗邂逅。

市府城銷處指出，介紹世界各地文化的日本節目「發現不可思議的世界」這次企劃走訪台灣從北到南的櫻花群，而新竹公園悠久的歷史與櫻花爺爺的故事，更引起製作單位的興趣，該節目將於3月16日晚間9點播出。

城銷處表示，該節目拍攝由林智堅與10多年來細心呵護花的櫻花爺爺楊根棟，親自帶著製作團隊賞花。新竹公園櫻花枝繁花茂，10多年來從140株繁衍到如今的852株，幕後功臣就是志工楊根棟；他不僅天天到公園照顧櫻花，還出錢出力嫁接出多種櫻花品種，被稱為「櫻花爺爺」。

城銷處長顏章聖表示，市府每年2、3月間都會在新竹公園舉行賞花活動，每次都吸引超過5千人次前來賞櫻、野餐，去年因新竹公園改造工程停辦，今年完工後再度熱鬧開張，明天的野餐活動不僅有精彩的音樂表演，更有春日市集、藺草編織等，還特別安排茶席體驗，讓民眾在櫻花樹下品茗，另外，3月9日也會在十八尖山與高峰植物園舉辦健行活動。

林智堅說，新竹公園是和民眾「最親近」的賞櫻勝地，外地來的民眾不論搭火車到新竹車站或坐客運到新竹轉運站，都可騎YouBike到新竹公園，只需5分鐘，就算走路也僅需10分鐘左右就可抵達，非常方便。

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