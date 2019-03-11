全球第8間 阿姆斯特丹機場星空聯盟貴賓室開幕

2019-03-11 19:43

〔記者陳宜加／台北報導〕身為星空聯盟成員的長榮航空今天宣布，3月8日起，從阿姆斯特丹史基浦機場出發、持有星空聯盟金卡的會員，搭乘星盟航班頭等艙或商務艙，以及加拿大航空楓葉俱樂部或聯合航空貴賓室付費會員，可以體驗全新的星空聯盟貴賓室。

星盟指出，阿姆斯特丹的貴賓室位於機場第二航廈申根區域的觀景台樓層，靠近許多星盟航班的登機門。

星空聯盟致力於提供旅客獨特的貴賓室體驗，與阿姆斯特丹建築設計公司D-Dock合作，將當地的自然與文化精隨融入空間，引進荷蘭在地設計的傢俱及裝飾。

貴賓室全區皆有高速無線網路、行動通訊裝置的充電插座與USB插槽，同時設有行李寄放區、個人及多人工作區、休息區。酒吧及自助餐區提供多種冷熱餐菜色、生鮮啤酒與下午時段的酒吧服務，並提供閱讀刊物或保養用品，以及文件列印、掃描服務。阿姆斯特丹星盟貴賓室最多可容納至150名旅客，營業時間自早上五點半至晚上九點半，並可依照星盟航班時間調整。

星盟顧客體驗部副總Christian Draeger表示，星空聯盟致力於提供顧客優質的旅遊體驗，貴賓室軟硬體服務是不可或缺的一環。阿姆斯特丹貴賓室是全球第八間星盟品牌貴賓室，帶領旅客體驗經典荷蘭藝術風情。

貴賓室主要提供亞德里亞航空、愛琴海航空、奧地利航空、波蘭航空、漢莎航空、北歐航空、瑞士航空、葡萄牙航空旅客。搭乘其他星空聯盟成員航班的旅客亦可於證照查驗前的申根離境區使用該貴賓室，藉由16家星空聯盟成員航班飛往18個國家、23個目的地。

星空聯盟目前於全球共有8間品牌貴賓室，除了最新阿姆斯特丹貴賓室，其餘分別位於布宜諾斯艾利斯、洛杉磯、巴黎、名古屋、里約熱內盧、羅馬及聖保羅。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

史基浦集團首席行銷長Andre van den Berg、星空聯盟顧客體驗部副總Christian Draeger及瑞士國際機場服務公司執行長Menno Biersma共同參與星空聯盟阿姆斯特丹貴賓室開幕的剪綵儀式。（長榮提供）

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