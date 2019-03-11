替王金平助選站台 台師大將追究失職人員

2019-03-11 15:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣師範大學遭爆料動員師生替王金平造勢，違反行政中立原則，校方今表示虛心檢討，釐清相關人員責任歸屬，將追究違法及失職人員，並聲明未來台師大的學生團體受校外團體邀請時，應迴避爭議性場合。

台師大學生會臉書專頁在7日貼文踢爆，批當天有國民黨立委王金平宣布參選2020總統選舉，發現當場台師大教職員生雲集，更動員親善大使、體操隊等替其造勢，質疑校方違反行政中立；後陸續又爆出席者獲公假、有百貨禮卷工讀金等，引發爭議。

事件經學生踢爆，今立法院也被立委批評、教育部也表態此舉不妥，台師大則發布聲明，表示與學生會溝通後，達成3項共識，第一：聲明公務人員行政中立是基本的要求，本校亦常提醒同仁應遵守，對此事件虛心檢討，重申須落實行政中立要求，避免爾後再犯。

第二：台師大也將釐清相關人員責任歸屬，追究違法、失職者；第三：台師大日後對學生團體受校外團體邀請，應迴避爭議性場合。

台師大學生會則在臉書釐清事實，指出王金平的參選總統造勢活動，是因王本身為台師大校友總會榮譽會長，因此校友總會協助辦此該活動，學校高層皆知情，並透過公共事務中心接洽，而親善大使等人在當天被臨時安排上台，確有疏失，事後查證工讀金信封中有2張500元SOGO禮卷等，與校方達成上述三共識，後續將持續監督學校。

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