石滋宜創辦華砇精緻小學 雙語數位教學接軌國際

2019-03-11 15:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北實驗教育發展蓬勃，目前已有8所實驗機構，今天又添生力軍。華砇國際數位實驗教育機構今天正式在台北市信義區揭牌成立，華砇獨創STREAM課程，以「孩子為自己而學」為中心，藉由七大策略的主題統整方式，結合實際的問題或情境，發展出跨領域素養導向項目式學習（PBL）主題，強調團隊合作、實踐、創造和分享，培養孩子日常解決問題的能力。

北市原本已有台北市影視音實驗教育機構、台北市長華國際蒙特梭利實驗教育機構、台北市史代納實驗教育機構、台北市濯亞國際學院實驗教育機構、台北市學學實驗教育機構、台北市同心華德福實驗教育機構、台北市青禾華德福實驗教育機構、台北市無界塾實驗教育機構等8所實驗教育機構。

華砇國際數位實驗教育機構今上午舉辦揭牌儀式，創辦人石滋宜目前已82歲高齡，但她深信每個孩子都是獨一無二的，擁有變形蟲一般的能力，當孩子選擇成為華砇人，每一天、每個時刻都值得期待，華砇會讓孩子站在巨人的肩膀上學習，豐滿羽翼，翱翔於全世界，孩子可以為自己而學，可以適應未來不可知的世界，可以勇於追求夢想、敢於實踐夢想，奠定人生幸福的第一站。

今日揭牌記者會現場聚集眾多文教人士，包括台北市教育局副局長何雅娟、前統一集團總裁林蒼生、宏碁集團電子化事業群總經理萬以寧、前中央大學管理學院院長宋鎧、社會企業公約基金會創辦人馬凱、美國路易斯安納州亞洲經貿辦事處處長李忠文、駐土耳其貿易辦事處副代表Mr.Nurulla Ayvaz 蒞臨，多位知名大學教授、現任校長、老師也共襄盛舉，許多關心教育的家長們，更一起參觀校區分享喜悅，大家歡喜華砇實驗機構順利揭牌成立。

何雅娟致詞表示，教育最大的成就感就是，讓孩子學習過程中得到快樂、幸福，華砇辦校理念強調未來讓孩子為自己而學，正是最佳的教育宗旨，華砇「前瞻規劃、接軌未來」的教育核心，讓她這個教育人很感動。

華砇共同創辦人文國良致詞時表示，石培育國內外無數的企業傑出人才，2005年，幫集團打造一支兼具高素質與高效能的複合性領導團隊，事實上，石博士投注在腦科學和教育心力更多，深知早期教育與基礎教育是人格奠定的關鍵時期， 當石博士提到實驗教育的理想，我願意支持他的理想、願意為台灣的教育盡棉薄之力，期盼更多企業家朋友共同來關注與支持教育。

多位參訪校區的老師、家長說，華砇是家長可以放心、孩子可以開心的學校，教育應該是讓孩子當做禮物來領受，不是痛苦的承受，相信華砇可以讓孩子天賦發光，更可因為學習而快樂。

華砇校長龍玉琴大半輩子都奉獻教育，作育英才無數，歷任台北市義方、福林、芝山、光仁校長，她說，培育華砇每個孩子成為「幸福的全球公民」是最大心願，孩子在EQ、品德、享受學習、團體中的價值感、成就感中，學習如何學習成為負責任、有好奇心、前瞻性、願意學習的頂尖孩子，這是人生最有意義的幸福。

華砇培養孩子非貴族的菁英氣質，學校雖小但精緻，熱情、專業師資團隊加上以「孩子為自己而學」為中心的STREAM教材與課程設計，透過中文、英語、程式三種語言接軌國際，掌握未來AI數位運用，並為孩子打造全新的智慧教室，建構未來連結國際所需的能力。

龍玉琴說，為了孩子，華砇教師都成為「無所不能，無所不會」，擁有OPR的共同基因 （ Openness-開放、Passion-熱忱、Respect-尊重），流著TTCM的共同血液 （TEACHER-老師、TUTOR-導師、COACH-教練、MENTOR-指導者），積極運用資訊科技，並且採「雙語雙導師」制度，協同擔任同一班導師職務，提供學生更適時適性的輔導，全力打造SMART華砇校園。

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