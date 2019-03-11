有洋蔥...把車停醫院大門被嗆爆 麻醉醫師說出救人秘辛

2019-03-11 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕近年來正義魔人超多，屏東一名麻醉專科醫師日前急著救人，由於當天休診大門不會開，他將車子先臨停在大門口，隨後趕到加護病房搶救，手術後回到車子旁，卻發現有兩人欲拍照PO網，只好默默開走，並感嘆「不用你公審我，我自己公審我自己，行了吧？」

該麻醉醫師在臉書社團「爆怨公社」表示，當天在和家人吃麵時，突然接到醫院電話，因此趕緊開車回到醫院，若停在醫院配的車位到加護病房走路要10分鐘，為了趕時間救命，不得不把車子停在週日沒門診、封閉的醫院大門口前，且從旁邊的超商入口穿入醫院，是通往加護病房最短的捷徑。

他表示，從接到電話到趕至醫院、完成急救，醫師僅花了20分鐘，很享受「這種十步救一人，千里不留行的快感」，雖然病人不會記得是哪個醫師，但醫師會有成就感，不料回到車子時卻發現有2名民眾對著他的車拍照，並對他說「有錢人了不起？車都這樣亂停，等下回家就給它PO網」，他只好趕快默默把車開走。

醫師也說，這不是第一次把小孩和老婆丟包在餐廳，但回到麵店時，女兒用看英雄般的眼神歡迎他，讓他感覺「麵冷了，心還是熱的。這就是我的人生」。不少人看到po文也力挺醫師，「有您真好」、「辛苦了，救人第一！」也有人留言「跟他說，等你要急救時，我會記得先停好車再去救你」。

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