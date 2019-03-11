中山大學第二屆台菲產業及人才交流博覽會

2019-03-11 11:24

〔記者方志賢／高雄報導〕為加速台灣新南向動力，中山大學、暨南國際大學與正修科大，共同運作「菲律賓經貿產學資源中心」，昨舉辦「第二屆台菲產業及人才交流博覽會」，透過策展、演講、商機引介與飲食文化分享，讓國內年輕學子親近菲律賓文化，逐漸擴充新南向為台灣年輕人的職涯的方向。

教育部菲律賓經貿產學資源中心主持人暨中山大學東南亞研究中心主任蔡宏政表示，國際化及區域化是台灣年輕世代必須經歷的過程，而新南向政策提供了多元的管道，不僅包含經貿外交，也積極從教育文化及產業合作面向切入。

蔡宏政強調，今年第二次舉辦「台菲人才產業交流博覽會」，藉由在地產業、知識講座、經驗分享及文化藝術等面向，而越頻繁的雙邊接觸，將帶來越多樣化且包容的社會環境。

教育部國際及兩岸教育司長畢祖安表示，產業及人才交流博覽會象徵臺灣與菲律賓在教育方面合作的延續，除提升國人對菲律賓的全面瞭解，亦可促進更多臺菲雙邊求學、實習、就業與文化交流。

為鼓勵菲律賓學生來臺，教育部每年提供獎學金予菲律賓優秀學生來臺就讀，在菲律賓設立臺灣教育中心，於當地開設華語課、夏令營、華語教學師資培訓班，去年總計開設37班嘉惠1125名菲律賓師生。

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