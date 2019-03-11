「鈣」嚴重！台灣孕婦缺鈣嚴重 孩子骨折風險高

2019-03-11 06:43

〔記者羅碧／台北報導〕「鈣」嚴重！一份最新國際研究顯示，台灣孕婦缺鈣情形嚴重，不僅遠低於國健署建議孕婦每日應攝取1000毫克鈣質的標準，更在高收入國家名列倒數；醫師提醒，孕婦缺鈣不僅自身容易抽筋，也會影響胎兒骨密度，造成出生後易骨折的風險大增。

每日應攝取1000毫克鈣質 台灣僅578毫克

英國婦產科醫學期刊《BJOG》，去年底刊登阿根廷學者蒐集全球37國、共105篇研究報告、7萬3958名受訪孕婦的研究資料做分析報告。結果發現，高收入國家的孕婦，每日平均鈣質攝取量僅948.3毫克，低收入國家孕婦平均更是嚴重不足的647.6毫克。

國健署建議，孕婦每日應攝取鈣質1000毫克，隨著妊娠週數進展，應逐步增至1500至2000毫克。但高雄馨蕙馨醫院婦產科醫師曾翌捷指出，報告中納入台灣本土研究，據統計，2013年台灣孕婦每日平均鈣質攝取量更是僅578毫克，幾乎不到建議標準的一半，比不過鄰近中國的602毫克、南韓600毫克。

孕婦缺鈣易抽筋 也影響胎兒骨密度

台灣母胎醫學會曾有調查報告也警告，雖有八成以上孕婦知道鈣質的重要性，但國內僅有10.3％孕媽咪每日攝取足量鈣質。

曾翌捷表示，門診中常見孕婦為抽筋所苦，尤其半夜發作更成極大困擾。其實孕期鈣質的補充，不僅有助胎兒骨骼發育及預防孕婦肌肉抽筋，有研究更證實，也能預防孕期高血壓疾病發生。

補充維他命D成分鈣片 有利鈣吸收

婦產科醫學會秘書長、新竹馬偕醫院婦產部主任黃閔照指出，國內孕婦確實很多鈣質攝取不足，光靠飲食補充難達標，鈣質吸收需倚賴維他命D來轉化，但國人普遍缺乏日照，造成體內維他命D也不夠，建議孕婦應適量補充含有維他命D成分的鈣片，以助鈣質吸收。

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