醫病》人瑞髖部骨折勇開刀復原快 百歲生日慶重生

2019-01-17 20:01

〔記者王俊忠／台南報導〕高齡99歲莊阿嬤平日生活大多能自理，前陣子在家中摔倒後不良於行，即使旁人攙扶也無法站起，家人帶到醫院求診，診斷是右側髖部轉子間骨折。阿嬤家屬與醫生討論後決定選擇手術治療，安排仔細術前評估與完善手術，術後恢復良好，17日醫院為阿嬤辦百歲生日慶重生。

台南市立安南醫院醫師向阿嬤與家屬解釋手術治療與保守治療的預後與風險之後，阿嬤家屬因擔心手術的高風險性，起初陷入手術與否兩難的情況。

阿嬤與家屬和醫生討論後勇於決定選擇手術治療。安南醫院骨科醫師李威佑表示，患者接受仔細的術前評估，包含心臟超音波等，在受傷後隔天，使用股骨髓內釘進行微創髖部骨折手術（最大的傷口4公分，3個傷口總長度約7公分），配合麻醉科醫師的術中管理，病人失血量得到控制，術後狀況穩定，阿嬤出院後就開始復健，目前恢復良好。

醫師李威佑指出，台灣逐漸步入高齡化社會，老年人因為跌倒、造成骨折時有所聞，根據研究指出，髖部骨折通常會造成高罹病率與死亡率，其中約有30%的病人在受傷1年後死亡，但髖部骨折並非造成死亡的直接原因，而是因為長期臥床引起的併發症，例如褥瘡、肺炎、下肢靜脈栓塞、泌尿道感染等。

他說，研究也指出手術治療的死亡率與併發症明顯低於保守治療，之後獨力行走的可能性也較高，所以現在針對老年人髖部骨折的治療方式，還是以手術為主，手術好處能讓患者減輕疼痛、減少臥床衍生的併發症、儘早活動恢復功能。

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