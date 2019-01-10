母愛噴發！孕婦清醒局部麻醉手術治斷手

2019-01-10 12:57

〔記者歐素美／台中報導〕35歲楊姓婦人懷孕7月時不慎跌倒，造成右手腕橈骨骨折，若全身麻醉手術，擔心影響胎兒發育，若俟產後再進行骨折手術，又擔心手腕變形僵硬，無法親手照顧孩子，經與醫師討論後，決定以局部麻醉的方式，將骨折復位並用鋼板固定，展現為母則強的勇氣，順利安胎及讓骨折痊癒，去年底平安產下女嬰，手腕骨折也順利康復，生活、育兒無礙。

光田醫院骨科部醫師楊鎮源表示，楊婦在懷孕29週時不慎跌倒，導致右手橈骨移位性骨折，手腕顯著變形，一般患者發生如此骨折，多數在全身麻醉插管下切開傷口，將骨折處妥善復位，並以鋼板固定，術後患者便可脫離石膏進行復健，約3個月即可恢復正常功能。

但孕婦骨折必須考慮腹中胎兒安全，若暫不手術僅石膏固定，等待2個多月後生產再進行骨折手術，此時骨折已在錯位狀態下逐漸癒合，可能併發手腕變形、痠痛、僵硬、不靈活等，骨折手術難度更大，術後也需要更長的時間復健治療，患者也無法使用慣用手照顧孩子，楊婦因此決定在不影響胎兒的情況下積極治療。

光田醫院麻醉科醫師林易希表示，考量母體與胎兒安全，孕婦的醫療原則是能避免手術就避免手術；能不要全身麻醉就不要全身麻醉，非不得已才會治療。這次楊婦願意接受局部麻醉且手術順利，充份展現勇敢的母愛。

楊婦說，起初家人都很擔心她能否忍耐，但醫護人員給她很大的安定感，不僅手術中醫師動作俐落，且隨時留意她的狀況，護理師也會留意大腹便便的她，隨時幫她調整姿勢，在局部麻醉下，手術時手腕仍有感覺，但並不疼痛，術後在醫護團隊的鼓勵下開始復健，循序漸進地進行手腕的活動度與肌力訓練，現在手腕復原良好，也可親手照顧寶寶，全家迎接新年是她最開心的事。

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