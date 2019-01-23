詭異毒鴛鴦／女友前1天墜樓骨折 男竟同地墜落 摔死

2019-01-23

〔記者余衡／新北報導〕18歲毒鴛鴦詭異先後墜樓！住新北市的劉女，本月18日自5樓頂樓墜落，幸有遮雨棚緩衝逃過一劫，沒想到隔天換黃姓男友自同一處墜落，黃男沒那麼幸運，整個人直接落地摔死，警方在兩人住處查獲混有K毒的咖啡包，懷疑是吸毒時神智不清，從5樓住處走上樓頂，不慎摔落，確實原因待釐清。

警方表示，劉女與其黃姓男友在長江路一處公寓5樓同居，18日獲報有女子跳樓，趕往發現劉女從5樓樓頂墜落路面，手腳骨折，所幸墜落時先撞到遮雨棚緩衝，送醫無生命危險，當時自稱是女子親屬的黃男神色怪異，警方在住處發現毒品咖啡包帶回警局，劉女治療後自行返家。

未料隔天下午，同一地點又傳出墜樓，警方趕往發現，這次竟換成黃男倒臥路面，而且已無生命跡象，送醫不治。

據了解，劉女墜樓時，並不願對警方說明是如何摔落的，而黃姓男友也是不明原因掉落，警方查出兩人都有毒品前科，疑似長期服用毒品。

黃男的親屬指出，當天聽到重物墜落巨響，懷疑有人墜樓，上樓查看果然不見黃男蹤影，他與劉女經常深居簡出、與人少有互動。

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