03/11 各報重點新聞一覽

2019-03-11 06:30

自由時報

台灣孕婦缺鈣嚴重 孩子骨折風險高

「鈣」嚴重！一份最新國際研究顯示，台灣孕婦缺鈣情形嚴重，不僅遠低於國健署建議孕婦每日應攝取1000毫克鈣質的標準，更在高收入國家名列倒數；醫師提醒，孕婦缺鈣不僅自身容易抽筋，也會影響胎兒骨密度，造成出生後易骨折的風險大增。

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衣索比亞墜機 157死

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）1架機齡僅四個月的全新波音737 MAX8客機，10日上午從衣國首都阿迪斯阿貝巴起飛6分鐘後墜毀。該公司聲明，機上157人全數不幸罹難。這是該型飛機近5個月來發生的第二起空難慘劇；去年10月底，印尼獅航（Lion Air）一架機齡僅2.5個月的同型客機，在起飛13分鐘後墜入爪哇海，機上189人無一生還。

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台韓馬攜手 破「冰毒」走私

台灣跨國合作緝毒有重大斬獲！23歲男子陳建湘將9.97公斤的二級毒品甲基安非他命（毒性作用速度比安非他命強，俗稱冰毒），封藏在堅果類食品包裝內，透過國際快捷從馬來西亞寄到台灣，被刑事局與海關聯手攔阻查獲，加上日前從台灣空運至韓國的39公斤甲基安毒案，台灣上週也逮到寄貨的幕後48歲主嫌徐文龍；台灣、馬來西亞及韓國3國警方聯手破獲黑市價超過2億元的跨境販毒案，先後逮捕7人送辦。

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蘋果日報

最快2年 中擬贈高雄 2貓熊 學者潑冷水：壽山動物園養不起

中國國寶大貓熊要到高雄了！高雄市長韓國瑜月底將前往陸、港、澳交流，中國「台灣省」人大代表許沛上周五提出「向高雄市贈送大貓熊」建議；高市觀光局長潘恆旭昨證實，上周重慶市渝台經貿文化交流中心主任王呂剛抵台提及此事，透露重慶動物園將送兩隻貓熊給壽山動物園，分別是7歲的母貓熊融融和8歲的公貓熊雄雄，高市將成立貓熊小組，預計最快2年，「一對貓熊就要來高雄了！」

恐怖氣爆 一碗泡麵一盞燈釀３死 不知火熄瓦斯洩 可憐新手爸曲身護嬰

瓦斯爐上，鍋內泡麵的水已沸騰，翻滾湯汁流出鍋外澆熄了爐火，瓦斯爐嘶嘶地噴出還夾雜瓦斯臭氣，液態瓦斯體積氣化後擴增了270倍，沒多久1樓廚房空間溢滿超過1.8%的瓦斯，突然有人按亮電燈，電源啟動火花，「轟然」一聲巨響，透天厝發生氣爆，引起屋內火焰，無情大火也堵住逃生路線，讓困在2樓的徐家年輕夫婦及8個月大兒子葬身火窟。

聯合報

聚眾鬥毆 政院急修法

街頭鬥毆頻傳，行政院長蘇貞昌指示修法；據了解，刑事局已提出修法建議，放寬刑法妨害秩序罪章「公然聚眾」認定標準，未來只要超過3人就算聚眾，員警兩次命令聚眾者解散不從者即依現行犯逮捕。

微軟告鴻海「沒付權利金」

美國科技大廠微軟公司（Microsoft）已經在美國加州北區聯邦地方法院，對鴻海集團提起訴訟，指控鴻海集團未遵守2013年的一項專利授權協議，未支付權利金。

中國時報

最快明年 高雄迎嬌客！重慶贈貓熊 國台辦、陸委會樂觀其成

被譽為大陸國寶中的國寶「大貓熊」，繼2008年團團、圓圓來台後，可望又一對大貓熊入住港都！高市府10日證實，身兼人大台灣省代表的重慶市台聯會長許沛提出重慶動物園與壽山動物園密切交流，擬贈送高市府一對公、母大貓熊分別是8歲「雄雄」與7歲「融融」，預料掀起大貓熊熱潮，帶動1年逾百萬遊客入園，創造10億周邊產值。

F-16V戰機採購案 最快明年底交機！價格落在2400-2500億 美6月底前回覆

我向美提出66架F-16V戰機軍售案，據軍方透露，全案2月底提出，美方會在120天內回覆，如果同意，雙方進行議價、簽約，我方預估價格落在新台幣2400億～2500億元。軍方表示，全案預訂年底走完所有程序，美方已有F-16V生產線，最快在2020年底開始交新機。

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