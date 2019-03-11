台韓馬攜手 破「冰毒」走私

2019-03-11

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣跨國合作緝毒有重大斬獲！二十三歲男子陳建湘將九．九七公斤的二級毒品甲基安非他命（毒性作用速度比安非他命強，俗稱冰毒），封藏在堅果類食品包裝內，透過國際快捷從馬來西亞寄到台灣，被刑事局與海關聯手攔阻查獲，加上日前從台灣空運至韓國的三十九公斤甲基安毒案，台灣上週也逮到寄貨的幕後四十八歲主嫌徐文龍；台灣、馬來西亞及韓國三國警方聯手破獲黑市價超過兩億元的跨境販毒案，先後逮捕七人送辦。

馬國提供情資 我方截獲毒品

刑事局接獲馬來西亞提供情資，有毒品疑透過國際郵包寄運夾帶入台，經過濾鎖定兩個可疑包裹，由Ｘ光機照射後，發現這批糖果及堅果類零食包裝內，有六十六包共裝有九．九七公斤的甲基安非他命白色結晶毒品，警方追查收貨人士身分，上週分赴桃園及高雄等地拘提陳建湘等三嫌到案。

堅果零食包藏冰毒 郵寄來台

陳嫌承認運毒，供稱事前曾到馬來西亞洽談貨源，由他安排劉、張兩名男子在台灣接貨，但警方懷疑，陳嫌年紀輕，也無毒品紀錄，應無法吃下如此大量的安毒，研判他只是出事時的頂替人頭，將追查背後販毒集團。

韓國與我合作 兩地逮捕嫌犯

此外，韓國警方去年六月破獲男子吳京哲三十九公斤甲基安非他命的運毒案，在韓國已被起訴，循線追查毒源，發現當初安毒是從台灣夾藏於工業用的壓紋滾輪中，以空運方式寄運至韓國。

韓國與我刑事局合作追查，上週分別在兩國發動同步拘搜行動，逮捕在韓負責接應的三嫌，以及在台幕後主使的上游徐文龍，由於徐嫌平常在高雄開設賭場，心思縝密，行動前，刑事局國際刑警科探員還赴韓開會研商，交流情資。

為瓦解跨國運毒，刑事局目前駐外警察聯絡官以東亞國家為主，包括日、韓、泰、菲、馬、印尼、越南、澳門，其他則有美國、南非、荷蘭，共十一個國家地區，今年二月又增新加坡、將於四月份再增加澳洲派駐聯絡官，以強化打擊跨境犯罪。

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