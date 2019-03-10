台東縣中小學運動會閉幕 10項17人次破大會紀錄

2019-03-10 20:38

［記者黃明堂／台東報導］台東縣全縣中小學聯合運動會今天結束2天競賽，田徑有10項17人次破大會紀錄，田徑團體成績由台東體中囊括高中組男女團體總錦標。

破大會紀錄如下：高中男子組400公尺台東體中高中部陳證吉跑出48秒66、同校李浩偉49秒06；國小男子組壘球擲遠崁頂國小胡諾亞72公尺60；高中男子組110公尺跨欄台東體中高中部陽佳皓14秒09。

國中女子組鏈球決賽知本國中劉潔恩22公尺45、知本國中王蕊成績20公尺40；國小女子組800公尺接力馬蘭國小4人1分58秒3。

高中女子組三級跳遠台東體中高中部孫培芸成績11公尺60；國中男子組5000公尺競走關山國中高丞廷34分05秒09、關山國中韓鈺成績35分08秒19；高中男子組三級跳遠台東體中高中部溫劭梵14公尺51、台東體中高中部林勇成14公尺46；高中男子組200公尺台東體中高中部陳證吉成績21秒46；高中女子組400公尺跨欄台東體中高中部陽語恩63秒10。

各組團體田徑總錦標冠軍除台東體中囊括高男及高女組之外，國男組長濱國中、國女組寶桑國中、小男組東大附小、小女組馬蘭國小。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/