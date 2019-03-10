豐原高中畢業旅行疑似食物中毒 8人送醫

2019-03-10 15:03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原高中546名2年級學生，本月6日到8日到高雄、屏東畢業旅行3天2夜，不料，9日有8人陸續出現噁心、嘔吐、拉肚子等情形，到衛福部豐原醫院住院治療，疑似食物中毒，豐原醫院今天上午通報衛生局，衛生局表示，已先向高雄等地衛生局通報，以採取食物檢體化驗，至於是否為食物中毒或感染諾羅病毒，有待檢驗結果出爐才能確定。

校方則表示，初步統計全校2年級生約67人出現不適，疑似感染諾羅病毒及腸胃型感冒，校方還持續了解統計中，再決定明天是否暫時停課一天。

豐原高中校長羅瑞宏說，該校二年級共15班546人，6日前往高雄、屏東等地畢業旅行3天，8日返回台中，不料，7名學生於9日凌晨開始出現不適，到豐原醫院就醫，另有1人在今天上午到豐原醫院就醫，並陸續出院。

豐原醫院今天上午向衛生局通報，衛生局食管科長傅瓊慧表示，衛生局派員了解學生到高雄、屏東用餐地點，並通報當地衛生局進行稽查；疫管科長湯澡瑛表示，學生檢體已送驗，以了解是否為食物中毒或諾羅病毒感染，目前檢驗結果尚未出爐。

羅瑞宏表示，醫師指稱學生應為感染諾羅病毒造成不適，初步統計有8人疑感染諾羅病毒，另有59人可能是感冒症狀引起腸胃等不適，目前校方持續進行調查統計中，不排除11日高二學生將暫時停課一天。

校方表示，諾羅病毒傳染力強，教育局已要求校方加強宣導肥皂或洗手乳正確洗手，戴口罩，以避免飛沫傳染，另同步加強環境消毒作業，避免疫情擴大。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/