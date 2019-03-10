桃捷跨海合作 阪神電鐵首見台灣美食、景點彩繪列車

2019-03-10 13:47

［記者謝武雄／桃園報導］桃園大眾捷運公司，於今年1月21日與日本阪神電鐵簽署合作意向書，雙方跨國合作、聯合行銷，而阪神電鐵首輛以台灣、桃園為主題彩繪列車昨天正式啟航，桃捷公司總經理蒲鶴章也前往日本參加通車儀式，該彩繪列車行駛於阪神電鐵支線、全長106公里，從奈良出發、終點為姬路城，途經大阪、神戶 、甲子園、難波、梅田等地。

彩繪列車以客家花布元素為主體，列車外觀依台灣、桃園特色做不同主題設計，其中台灣文化以三太子、神轎、天燈做代表，台灣美食則是以湯包、芒果冰、雞排、珍奶等知名的台灣小吃；桃園美食以水蜜桃、大溪豆乾、花生糖和客家菜，桃園景點則以機場、石門水庫、大溪老街。

車廂內地板設計則以台灣古厝磚瓦為主軸搭配跳房子遊戲，充滿懷舊回憶，手拉環則以色彩繽紛熱氣球，寫上遇見幸福夢想升空，車廂內橫幅海報則以野柳女王頭、三義龍騰斷橋、澎湖及日月潭等台灣著名代表景點，藉此吸引旅客目光。

阪神電鐵彩繪列車是於甲子園車站舉行啟動儀式，蒲鶴章致詞時表示，看著彩繪列車進站心中無比感動，彩繪列車要將台灣和桃園特有的文化、美食和景點傳遞給日本旅客，尤其是車廂內熱氣球造型設計的手拉環，代表翱翔天際，希望搭車旅客都能一起遇見幸福夢想升空。

蒲鶴章說，彩繪列車將持續1年為台灣宣傳，桃捷公司也同步於阪神電鐵的甲子園車站、梅田站、神戶站刊登月台、燈箱廣告，這3個車站是阪神電鐵的重點車站，每日共有32萬人次進出，相信能提升桃捷國際知名度，也歡迎日本旅客造訪台灣，搭乘機場捷運。

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