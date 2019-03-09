冷氣團週日報到！北台灣下探13℃ 全台雨勢更明顯

2019-03-09 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕受到鋒面影響，全台週末雨下不停，氣象局今天（9日）稍早也對12縣市發布大雨特報。明天（10日）一樣是溼答答的天氣，除了雨勢更加明顯，中央氣象局預報員張承傳說，受到冷氣團影響，入夜後北台灣低溫將下探13度，預計12日（週二）冷氣團減弱，氣溫才會回升。

中央氣象局預報，今晚到明天（10日），各地仍是容易下雨的天氣，雨勢會比今天白天更為明顯，尤其西半部及東北部降雨時間長，屬於有陣雨或雷雨的天氣，局部地區並有大雨發生的機率，東部及東南部降雨範圍也會較為全面；氣象局也提醒，鋒面通過期間常會有小範圍的強對流雲系發展起來，通過時容易帶來瞬間大雨、雷擊及強陣風等現象，民眾須小心留意。

氣溫方面，鋒面通過後大陸冷氣團也隨之南下，北台灣氣溫呈現一路下滑的趨勢，白天以前氣溫還有17、18度，到了晚上之後將降至14、15度，中部及宜花和今天類似，白天高溫約21至24度，南部及台東則有25到27度。

紫外線方面，明天除了台北市、基隆市為低量級；高雄市、屏東縣為高量級外，全台各地皆為中量級。

空氣品質方面，明天北部、竹苗、宜蘭、花東區及馬祖、澎湖皆為「良好」等級；中部、雲嘉南及金門為「普通」等級，台南仍有機會達橘色提醒等級；高屏區位於下風處，風速偏弱，易使污染累積為「橘色提醒」等級，白天起降雨增加，空氣品質將轉為以普通等級為主。另晚間起將受微量境外污染物影響，中部以北及宜蘭地區將逐漸轉為普通等級。

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