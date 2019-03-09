北部濕冷至下週一清晨 下週二全台放晴回暖

2019-03-09 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕今晨冷空氣明顯減弱，各地氣溫回升，不過由於降雨影響，北台灣依舊濕冷，氣象專家吳德榮表示，明有新一波鋒面及冷空氣南下，影響持續至下週一（11日）清晨，同日白天後西半部轉乾，天氣才會明顯好轉。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天冷空氣雖已大幅減弱，但北台灣仍因多雲及降雨，感覺上仍濕冷，其他地區亦偏涼；明天新一波鋒面及冷空氣南下，北台灣氣溫又降，再度轉回前兩天濕冷的天氣型態，影響至下週一清晨。

吳德榮表示，下週一白天起西半部轉乾，氣溫回升，不過山區及花東仍有局部短暫降雨機率；下週二（12日）各地晴時多雲，清晨因強輻射冷卻作用，氣溫降得很低，下週三（13日）中層雲增多，不過各地仍可見陽光，白天舒適、早晚微冷。

吳德榮說，新一波變化將出現在下週四（14日），有鋒面南下，不過由於其結構鬆散，影響程度不如過去這兩波，下週五（15日）東北季風南下，北海岸、東半部有局部短暫降雨機率，其他地區天氣好轉。

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