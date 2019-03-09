芭比娃娃60歲生日趴 她帶珍藏60年的芭比來同樂

2019-03-09 18:08

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市立圖書館泰山親子閱覽室今天舉辦芭比娃娃生日派對，邀請同天生日的粉絲來同樂，其中，65歲的李阿興，因為太太喜歡娃娃，耳濡目染下也成為芭比的粉絲；另外還有72歲的王碧雙也帶著珍藏近60年的芭比娃娃來參加慶生會。

泰山親子閱覽室今天舉辦「芭比娃娃閱讀慶生會」，邀請與芭比同樣3月9日生的粉絲一同為芭比慶生，同時帶大家認識泰山的娃娃產業文化。其中，太太是芭比頭號粉絲的李阿興表示，當前除了家中堆滿了芭比，之前也是泰山芭比娃娃志工，因為耳濡目染，便跟著太太成為粉絲，加上剛好跟芭比同一天生日，便邀太太一起參加活動。

另外，72歲的王碧雙今天也帶著珍藏近60年的芭比娃娃來參加慶生會。她表示，這個芭比是她15、6歲時，美寧工廠的員工送她的禮物，她一直珍藏到現在，這次因為孫子生日也是3月9日，所以特別帶著他和珍藏的芭比來參加。

據了解，全球知名玩具大廠「Mattel」旗下的「美寧公司」當年坐落於泰山，為風行全球的芭比娃娃製造廠，60年前台灣的代工技術聞名世界，當時超過3分之1的泰山人，生活、工作都與美寧公司有關。

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