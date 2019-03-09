苗市農會魯冰花季 雨水未損遊興

2019-03-09 17:12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市農會為了帶動苗栗茶產業，國立聯合大學八甲校區大學池周邊種植6公頃的魯冰花，其中5公頃種植黃色花系，其他還有藍色、粉紅及白色系，今天舉辦魯冰花季活動，雖然雨勢不斷，遊客興致依舊高昂。

苗栗市農會期盼透過魯冰花海，帶來觀光人潮進一步帶動茶產業，種植六公頃的魯冰花，其中5公頃種植黃色花系，其他還有藍色、粉紅及白色系，目前一片黃色魯冰花海景致，美不勝收，花期約到三月底。

而魯冰花季過後則成為最佳的有機肥，有助提升茶葉品質，亦可減少使用肥料降低茶農管理成本。

苗栗縣過去為國內主要茶產區之一，但因低價茶業沒落及人力老化，致廢耕的茶園約有2、300公頃，近來政府大力支持輔導，縣內茶產業已逐漸復甦。

苗栗市農會輔導在地茶產業，創造「貓裏紅」茶品牌已5年，並成立貓裏紅茶示範茶園，目前復耕面積約16公頃，朝124公頃目標邁進。苗栗市農會總幹事謝錦明指出，目前紅茶茶菁價格由每公斤12至15元提高至每公斤27至29元，茶農收入顯著增加。

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