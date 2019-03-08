捷運施工圍籬佔車道害塞車 新北交通局長怒了

2019-03-08 12:43

〔記者何玉華／新北報導〕屢傳捷運環狀線施工造成交通壅塞，新北市交通局長鍾鳴時今（8）日上午尖峰時段突擊景平路、秀朗路口的人行道及地下排水箱涵工程工地，發現現場有圍籬卻沒有工人在施作，嚴正要求施工單位內縮工程圍籬，增加行車空間，以紓解車流壅塞情形，鍾鳴時強調，維持交通順暢是交通局首要之務，下週將全面清查捷運施工圍籬造成道路縮減的交通瓶頸路段，要求施工單位改善，還路於民。

中和景平路交通因捷運環狀線工程施工，行車壅塞，尤其往新店方向的秀朗路至成功路兩個路口，近期因台北市捷運工程局進行環狀線的人行道及地下排水箱涵工程，占用外線車道，車道縮減無法負荷大量車流，交通尖峰時段嚴重壅塞，車流甚至回堵到台64線道路，民眾抱怨不少。

因應施工圍籬占用外線車道，交通局已調整交通號誌秒差、尖峰時段調撥一線車道提供左轉成功路等措施；交通局長鍾鳴時今天上午趁著尖峰時段實地突擊，當場也要求施工單位圍籬內縮，加速工程進度，還路於民。

台北捷運工程局東區工程處工務所表示，明、後天將內縮圍籬，採分段施作，同時配合調撥左轉車道的實施，塗銷景平路內線第二車道的左轉標誌，以維持直行車流暢通；另外，也將增加工班人力，不分尖峰、離峰時段，全力趕工，降低施工造成的交通衝擊。

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