環狀線中和沿線里長抗議：不解決噪音 捷運就不要啟用

2019-02-20 20:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕「不解決噪音、捷運就不要啟用！」環狀線即將於今年底通車，中和段行經市區，列車試營運時，鋼輪與鐵軌產生嚴重的尖銳磨軌聲，令沿線民眾難以忍受，多次反映無效，中和區長賴俊達及議員陳錦錠今天陪同沿線5名里長，到捷運局開協調會，里長不惜撂下狠話，噪音問題沒解決，居民堅決反對通車。

新北市捷運工程局長李政安說，環狀線工程由台北市捷運工程局代辦，新北市捷運局已要求施工單位全力改善，包括改善列車輪軌「真圓度」、降低磨擦噪音，加高隔音牆、加裝吸音板等，待今年4、5月進行正常營運班表7天測試時，會協助居民監測噪音改善程度，盡量改善到讓沿線居民可以接受。

捷運環狀線是新北市重大工程，中和市區路線行經景平路、中山路二段及板南路段，由於道路較狹窄、高架軌道距離兩側民宅較接近，去年底開始測試列車時，遭到沿線居民抱怨行駛噪音太大，尤其是環狀線列車採用鋼輪及鋼軌運作，磨擦時的高頻噪音令民眾難以忍受，頻頻透過民代向市府反映，仍難以解決。

中和區沿線受影響最大的秀景里長李淙河、和興里長蔡璧如、新南里長申文博、景福里長王坤茂、景平里長游進興等人，由賴俊達、陳錦錠陪同，到捷運局陳情協調，他們批評噪音一直無法改善，盼捷運局增加配套措施，包括為沿線住家裝設隔音窗、房屋稅減免等，李政安說，目前沿線噪音均符合法規標準，裝隔音窗和房屋稅減免與法令不符，目前會先就捷運列車及軌道本身降噪做起。

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