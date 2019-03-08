龍崎掩埋場停工後 立委、環團籲擴大設自然保留區

2019-03-08 12:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕原設於台南市龍崎地區的歐欣掩埋場開發案暫緩，民進黨立委陳曼麗、民間環保團體今日上午在立法院共同召開記者會呼籲，除歐欣掩埋廠既有區域，也應將原本退輔會舊有龍崎炸藥工廠341公頃廠區，設為自然保留區，呼籲台南市政府、農委會等相關主管機關，應儘速辦理自然保留區設置相關作業。

對此，與會的農委會簡任技正羅尤娟表示，龍崎該地地形、地質特殊，生態系也有特別之處，環保團體也關心地方發展，但如要畫地質公園或自然保留區，需要台南市政府良好評估，並與相關團體、居民一起討論，農委會將積極督促相關工作。

陳曼麗昨陪同多個環保團體共同召開記者會，環團皆認為，該地具有豐富的地景與自然生態，蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，過過歐欣公司只針對廠區41公頃土地劃為暫定保留區，但根據文資法第84條規定，「具自然地景、自然紀念物價值者遇有緊急情況時，主管機關得指定為暫定自然地景、暫定自然紀念物，並通知所有人、使用人或管理人。」雖肯定南市府就遇有緊急狀況的41公頃掩埋場預定地依法定暫定自然地景，但也期待能將退輔會原龍崎炸藥工廠全區341公頃，均劃為自然保留區，好完整保存地景。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，環團依照文資法規定，向南市府、農委會林物局提出「具自然地景價值者提報表」，盼中央、地方主管機關儘速審查列冊追蹤，並辦理現場勘查，召開說明會或公聽會，擬具評估報告及審議，審議通過後公告為自然保留區。另他也主張，退輔會留下的零星工廠，也可保存，作為歷史展示。

陳曼麗表示，我國為人口稠密之地，奇特地景相當罕見，總統、中央部會都出來表達對該地的看法，相關議題強度達到最高點，如果此地無法保留，會顯得相關荒謬，盼此案的執行速度能加快。

環團也建議，環保署、台南市政府應主動撤銷或廢止歐欣掩埋場的環評、水土保持計畫與施工許可，對此，環保署簡任技正呂雅雯表示，歐欣掩埋場在2003年通過環評、公布審查結論，但依照環評法，撤銷、中止審查結論尚無相關規範如要撤銷，則需法院判決、訴願決定才有其效力。

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